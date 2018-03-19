Восемь трупов в двух ДТП: топ аварий в Украине за неделю

В Украине продолжается череда массовых дорожно-транспортных происшествий. О самых масштабных авариях, случившихся в стране в течение прошлой недели, 12-18 марта, "Обозреватель" и расскажет в этой публикации.

Кровавое ДТП, в котором погибли четыре человека, произошло в воскресенье на трассе Киев – Овруч, возле села Феневичи Киевской области. Автомобиль BMW литовской регистрации на закругленном участке дороги выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком ЗИЛ.

Как сообщили "Обозревателю" в пресс-службе ГУ НП Киевской области, в аварии погибли четверо мужчин в возрасте 25-27 лет (водитель и пассажиры BMW).

Гугл. Карты

Еще одна кровавая авария, жертвами которой стали четыре человека, произошла на трассе в Черновицкой области, возле села Новый Киселев. 58-летняя женщина-водитель легкового автомобиля KIA начала разворачиваться посреди проезжей части, когда в автомобиль на полном ходу врезался грузовик MAN, двигавшийся в попутном направлении.

На видео, снятом камерой наружного наблюдения, видно, как легковушка после столкновения отлетела на обочину дороги. В полиции сообщили, что все погибшие в ДТП – женщины в возрасте 58-70 лет.

На видео - участок трассы, на котором происходит ДТП

В Черниговской области, меж селами Гужовка и Иржавец, столкнулись грузовик Hyundai и микроавтобус Volkswagen T5. В результате удара, 52-летний водитель буса был зажат в кабине и для его освобождения были привлечены спасатели. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных в аварии травм.

Циничное ДТП случилось в темное время суток возле города Днепр. Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода, а сам скрылся с места происшествия. Полиция занимается поисками беглеца.

Позже жена погибшего сообщила журналистам, что мужчина работал на СТО и возвращался домой.

В Николаевской области, на трассе Днепр – Николаев, автомобиль ВАЗ-2109 слетел в кювет и врезался в дерево. Двое 23-летних пассажиров в результате получили травмы, для одного из них авария закончилось гибелью.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения). Ведется следствие.

"Обозреватель" обращается ко всем участникам дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны на дорогах! Не нарушайте правила дорожного движения! Помните, что ваша жизнь и здоровье, а также жизни и здоровье других участников дорожного движения в ваших руках.