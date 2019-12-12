Главная Новости
12 декабря • обновлено в 20:21
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Вообще не жаль!" Подозреваемая в убийстве Шеремета хотела обстрелять Киев "Градами"

8.6т
Читать материал на украинском

Хирург и военный медик Юлия Кузьменко, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, хотела ударить по Киеву "Градами".

В разговорах с близкими она неоднократно высказывала радикальные взгляды и обсуждала различные сценарии дестабилизации обстановки. Об этом сообщили на брифинге МВД в четверг, 12 декабря.

О желании обстрелять столицу из реактивной артиллерии стало известно из записи телефонного разговора Кузьменко, где ее собеседник сообщил о комбриге, который готов по приказу готов вместе с бригадой "ехать на Киев".

"Вообще не жаль!" Подозреваемая в убийстве Шеремета хотела обстрелять Киев "Градами"

Facebook \ Юлия Кузьменко

Новости
Убийство Шеремета: Зеленский выступил с заявлением о заказчике

"И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще", – заявила Кузьменко.

"Чтобы Киев привести в норму, надо 4-5 кассет "Градов" выпустить, да и все", – ответил ей военный.

"Вообще не жаль!" Подозреваемая в убийстве Шеремета хотела обстрелять Киев "Градами"

Facebook \ Юлия Кузьменко

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.

12 декабря следствие назвало четыре основные версии убийства. Однако более вероятная – попытка дестабилизации ситуации в Украине путем убийства известной личности.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Тема
Убийство Павла Шеремета
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
67
20
Смешно
6
Интересно
17
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Это на фото тот самый Путин, про которого постоянно говорят что он напал на Украину?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ок ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Хоть одно бы полезное дело сделала бы... Пусть бы и на Украине узнали, как жители Донбасса живут несколько лет под обстреляли хероев всу....
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги