"Вообще не жаль!" Подозреваемая в убийстве Шеремета хотела обстрелять Киев "Градами"

Хирург и военный медик Юлия Кузьменко, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, хотела ударить по Киеву "Градами".

В разговорах с близкими она неоднократно высказывала радикальные взгляды и обсуждала различные сценарии дестабилизации обстановки. Об этом сообщили на брифинге МВД в четверг, 12 декабря.

О желании обстрелять столицу из реактивной артиллерии стало известно из записи телефонного разговора Кузьменко, где ее собеседник сообщил о комбриге, который готов по приказу готов вместе с бригадой "ехать на Киев".

Facebook \ Юлия Кузьменко

"И правильно сделают. Я очень хочу, чтобы это произошло, мне этого Киева не жаль вообще", – заявила Кузьменко.

"Чтобы Киев привести в норму, надо 4-5 кассет "Градов" выпустить, да и все", – ответил ей военный.

Facebook \ Юлия Кузьменко

Как сообщал OBOZREVATEL, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.

12 декабря следствие назвало четыре основные версии убийства. Однако более вероятная – попытка дестабилизации ситуации в Украине путем убийства известной личности.

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