Волкер о Крыме: возможности для переговоров с Россией пока нет

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что пока не видит возможностей для международных переговоров с Россией об аннексированном Крыме.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода". Волкер указал на то, что Кремль называет украинский полуостров частью РФ и поэтому не идет на переговоры.

"Я сам говорил об этом с российскими чиновниками, и они отказываются что-то обсуждать. Они говорят: "Нет, проблем нет, Крым – это часть России, здесь не о чем говорить".

Я пока не вижу возможности для будущих переговоров, но должно быть мощнее международное давление на Россию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО", – сказал американский дипломат.

Он добавил, что "действительно важным игроком" также является Турция. По мнению дипломата, для начала переговоров необходимо усилить давление на Россию.

"Все мы должны постоянно подчеркивать проблему захвата Крыма и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию", – сказал Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сотрудники пограничного управления ФСБ РФ во временно аннексированном Крыму начали штрафовать крымчан за попытки пересечь админграницу с полуостровом по украинскому паспорту.