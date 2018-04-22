"Войска Новороссии войдут в Киев": мэр Горловки разразился новыми угрозами

Так называемый мэр оккупированной террористами Горловки Иван Приходько отличился новыми угрозами в адрес Украины. На этот раз он пообещал, что войска несуществующей "Новороссии" пройдут по Крещатику.

Отвечая на вопрос в эфире пропагандистского телеканала Union, Приходько предрек окончание развязанной Россией войны в Киеве.

"Я маленький человек, я чиновник, я мэр Горловки. Я не знаю ни военно-политических, ни других планов. Но знаю одно: война закончится в Киеве парадом победы. Когда войска "Новороссии" пройдут чеканным шагом по Крещатику", - сказал "мэр".

"Мэр" Горловки Иван Приходько

Ранее, напомним, он заявил, что мечтает установить "Грады" недалеко от въезда в Киев.

Как сообщал "Обозреватель", экс-главарь "ДНР" Александр Ходаковский пригрозил Украине большой войной.