Война за независимость Украины: ВСУ сообщили об успехе на Донбассе

Ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий, развернувшихся на Донбассе в понедельник, 28 октября.
За сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов:
дважды неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
два раза у Гнутово – из минометов калибра 82 мм вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Водяного, что на Приазовье, и Красногоровки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия;
у Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:
пять раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
вблизи Луганского – с АГС;
неподалеку Попасной – из стрелкового оружия;
у Травневого – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
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