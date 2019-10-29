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29 октября • обновлено в 08:03
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Война за независимость Украины: ВСУ сообщили об успехе на Донбассе

1.4т Читать материал на украинском

Ни один украинский воин не пострадал в результате боевых действий, развернувшихся на Донбассе в понедельник, 28 октября.

За сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов:

  • дважды неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • два раза у Гнутово – из минометов калибра 82 мм вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Водяного, что на Приазовье, и Красногоровки – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия;

  • у Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.

Война за независимость Украины: ВСУ сообщили об успехе на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

  • пять раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

  • вблизи Луганского – с АГС;

  • неподалеку Попасной – из стрелкового оружия;

  • у Травневого – с автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Произошло это в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" опозорились новым фейком об Украине.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А где прочитать про успехи...ВСУ?
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые это хорошо что вчера ни одного украинца не убили?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
филипп филипыч, это феерическая фантастическая победа
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