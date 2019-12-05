Война за независимость Украины: ВСУ сообщили о затишье на Донбассе

Ни один украинский воин не пострадал и не был убит в результате боевых действий на Донбассе 4 декабря. При этом террористы резко снизили количество обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Широкино из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска на Донбассе понесли потери в боях с украинскими воинами. Так, 3 декабря оккупанты недосчитались пятерых боевиков

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!