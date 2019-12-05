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5 декабря • обновлено в 08:00
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Война за независимость Украины: ВСУ сообщили о затишье на Донбассе

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Ни один украинский воин не пострадал и не был убит в результате боевых действий на Донбассе 4 декабря. При этом террористы резко снизили количество обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрелы неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Широкино из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Война за независимость Украины: ВСУ сообщили о затишье на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска на Донбассе понесли потери в боях с украинскими воинами. Так, 3 декабря оккупанты недосчитались пятерых боевиков

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Зрада, никакого перемирия с ордой.Жабячьи скачки, вот гарна тактика.
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