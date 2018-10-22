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Воинский призыв-2018: в ВСУ прокомментировали скандальную ''охоту на призывников''

2.6тЧитать материал на украинском

Скандал в Харьковской области, где военнослужащий попытался прямо на улице задержать призывника - это выдуманная картинка, созданная с целью срыва осеннего воинского призыва в Украине.

Об этом в эфире ObozTV заявил полковник ВСУ Виктор Шидлюх. По его словам, на видео, которое распространяется в соцсетях, не видно, по какой именно причине был задержан молодой человек.

"Это распространяется троллями, для того чтобы сорвать призыв на военную службу, чтобы распространять страшилки, что якобы армия - это нечто страшное. Это намеренно нагнетается такая ситуация", - заверил Шидлюх.

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Он также уточнил, что сейчас вопрос призыва возлагается на органы местного самоуправления, а не на военные комиссариаты. В свою очередь вопрос розыска людей, уклоняющихся от военной службы, возлагается, согласно законодательству, на МВД, в частности на Национальную полицию. Военные же в этом вопросе ведут только учет.

"Никто не вылавливает военнослужащих, это почетная обязанность - служить своей стране. Срочная служба - это служба, которая предусмотрена законодательством и уклонение от нее влечет уголовную ответственность. Поэтому распространять страшилки, что якобы военкоматы с полицией вылавливают - это некорректно", - резюмировал Шидлюх.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина потратит на осенний призыв 2018 года более 60 миллионов гривен.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Виктор Шидлюх
Место
Украина
Объекты
призывоблава на призывниковВооруженные силы УкраиныУкраина
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