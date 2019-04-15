|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Военный корабль НАТО вошел в Черное море: что известно

1.6тЧитать материал на украинском

В понедельник, 15 апреля, ракетный эсминец Военно-морских сил США "Росс" вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщается на странице в Twitter посольства Украины в Вашингтоне. Дипломаты поблагодарили силы НАТО за поддержку в регионе.

"Это уже четвертый корабль США, который входит в акваторию Черного моря с начала года для усиления безопасности и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе", – сказано в сообщении.

Новости
НАТО поддержит Украину в Черном море: принят пакет помощи

Отметим, "Росс" оснащен боевой информационно-управляющей системой Aegis; пусковыми установками с крылатыми ракетами Tomahawk; зенитными ракетами RIM-156 SM-2 или противолодочными ракетами RUM-139 VL-Asroc; различным пулеметно-пушечным вооружением. Корабль может принять на борт один вертолет.

USS Ross (DDG-71)

USS Ross (DDG-71)

Википедия

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта ударная группировка кораблей НАТО зашла в Черное море. В акватории находились сразу три военных корабля из Нидерландов, Испании и Канады.

Ранее в Минобороны заявили, что в 2019 году почти каждый месяц в украинские морские порты будут заходить корабли НАТО.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Теги
Черное мореСШАНАТО
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
15
5
Смешно
9
Интересно
6
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
a alexeyon
a alexeyon
Ватные ссыкуны рыпнетесь на корабль США? Где - дави его блять!! Аааа, чмошники??? Или только на буксиры??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
За Порошенко приплыл?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Окраинские блогеры с известной долей вероятности склонны утверждать шта Рашкафсё
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения