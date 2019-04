Военный корабль НАТО вошел в Черное море: что известно

В понедельник, 15 апреля, ракетный эсминец Военно-морских сил США "Росс" вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщается на странице в Twitter посольства Украины в Вашингтоне. Дипломаты поблагодарили силы НАТО за поддержку в регионе.

"Это уже четвертый корабль США, который входит в акваторию Черного моря с начала года для усиления безопасности и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе", – сказано в сообщении.

🇺🇦Есмінець ВМС США "Росс" зараз у Чорному морі

Це вже 4-ий корабель США, який заходить в акваторію Чорного моря з початку року для посилення безпеки та взаємодії з союзниками та партнерами в регіоні.

🇺🇸Many thanks to the U.S. & NATO partners for supporting the Black Sea security! pic.twitter.com/Qny2lfkVEp