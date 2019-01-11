Во главе с ''солдатом России'': в Киеве сорвали ''шабаш'' коммунистов. Фото

В Киеве радикальные активисты из организации С14 сорвали съезд коммунистической организации.

Коммунисты требовали закрыть Министерство по делам ветеранов, сообщает в Facebook лидер С14 Сергей Мазур.

"Активисты С14, Киевский городской союз ветеранов АТО и ветераны полка "Азов" сорвали шабаш коммуняк во главе с "солдатом России" Палием. Требуют отличие Министерства ветеранов, которое заблокировало им финансирование. Бастионная, 11, 3 этаж, актовый зал. Надо это заканчивать. Добрые люди уже едут", – сообщил радикал.

На встрече, кроме бывшего начальника ГУР Виктора Палия из организации "Солдаты России", был еще и бывший нардеп, лидер социалистов Александр Мороз.

Съезд коммунистов в Киеве Facebook

Съезд коммунистов в Киеве Facebook

Съезд коммунистов в Киеве Facebook

Съезд коммунистов в Киеве Facebook

Съезд коммунистов в Киеве Facebook

Виктор Палий Facebook

Виктор Палий Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе радикалы из С14 проучили подростков, которые издевались над гимном Украины и выражали поддержку "русскому миру".

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