Да подавись! Почему Украина правильно послала Путина с предложением по Крыму

Сразу после аннексии Крыма Россия пообещала вернуть Украине всю технику, корабли и вооружение, которое еще находилось на полуострове в момент оккупации.

Небольшую часть из этого действительно вернули. Однако уже в июне 2014 года процесс передачи приостановили. Россия мотивировала это "продолжающимися активными действиями украинских силовиков на востоке Украины". Попросту говоря, Москва отомстила Киеву за то, что им не дали захватить Донбасс с той же легкостью, что и Крым. В тот момент Украине оставалось только смириться с таким решением и начать понемногу возрождать армию и флот.

А почти четыре года спустя президент РФ Владимир Путин вдруг решил проявить невиданную щедрость. "Мы готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком состоянии практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", – заявил Путин.

При этом он "любезно" пригласил украинских военнослужащих в оккупированный Крым, чтобы забрать отнятые корабли. Да еще и предложил помочь с их транспортировкой в Одессу. Понятно, что ответ украинцев на столь "щедрое" предложение Путина был очевидным – или возвращайте вместе с Крымом, или подавитесь.

Сколько кораблей и техники тогда потеряла Украина? В каком они были состоянии? И чем Киев собирается заменить утраченное? Читайте ответы на эти вопросы в материале "Обозревателя".

Флот, который у нас украли

Не будет преувеличением сказать, что потери Украины во время аннексиии Крыма оставили отечественный флот на грань выживания. Долгое время было и вовсе непонятно, как Киев собирается восстанавливать утраченное. Определенность в этом вопросе появилась только в последний год.

Согласно озвученным данным, во время аннексии Россия захватила одинадцать боевых кораблей и катеров, шесть судов и катеров обеспечения, а также 2363 единицы автомобильной, бронированой спецтехники. Кроме того, врагу ушли шесть береговых противокорабельных комплексов.

Флагман "Гетьман Сагайдачный" тоже мог достаться врагу

Главным же ударом стала потеря новейших боевых кораблей: корветов "Тернополь" и "Луцк", ракетных катеров "Приднепровье" и "Прилуки", а также большого десантного корабля "Константин Ольшанский", который в то время как раз находился в Крыму на ремонте.

Захваченный "Константин Ольшанский"

Также на территории Крыма остались две "летающие лодки" БЕ-12, самолет и один вертолет Ми-9. Однако большинство боевой авиации тогда удалось вовремя перебросить на материк.

Радует и то, что во время крымских событий флагман "Гетьман Сагайдачный" находился в морском походе. Его экипаж вовремя сориентировался и не пошел на Севастополь, завернув в Одессу.

Нам вернули металлолом

Частично Россия выполнила обещание вернуть Украине захваченное во время аннексии. Однако по "странному" стечению обстоятельств, возвращали нам только самую старую и убитую технику. И это бы еще полбеды. Украинские военные не раз сообщали, что перед отправкой россияне намеренно выводили технику из строя. Так что домой вернулся в основном хлам.

После возвращения военный танкер "Фастов" еще долго ремонтировали

А в июне 2014 года Россия прекратила возвращать украинские корабли. В Москве завили, что это из-за действиий сил АТО на Донбассе, однако есть основания предполагать, что это был лишь повод. На самом же деле оккупанты просто не захотели возвращать самую боеспособную часть, решив использовать ее самим или же разобрать на запчасти для собственных кораблей и техники.

В чем соврал Путин?

Российский президент заявил, что захваченная украинская техника находится сейчас в плачевном состоянии, но якобы такой она и была в 2014 году. Однако есть все основания предполагать, что Путин врет.

Например, корвет "Тернополь" был спущен на воду лишь в 2002 году. Военно-морские корабли могут использоваться десятилетиями, поэтому 12 лет – это ничтожный срок. Возможно, российская сторона попытается объяснить это тем, что Украина плохо смотрела за своим кораблем?

Однако в свое время "Тернополь" был самым востребованным кораблем ВМСУ на международном фронте: дважды побывал в Средиземном море, несколько лет подряд принимал участие в антитеррористических операциях НАТО "Активные усилия". Туда бы не стали привлекать рухлядь.

А вот сейчас корвет уже вполне может бьть в плачевном состоянии. По имеющейся информации, Россия использовала снятые с "Тернополя" детали для ремонта малого противолодочного корабля "Ейск" в Севастополе.

"Тернополь" не раз привлекали к операциям НАТО

Та же история наверняка и с другими кораблями, которые нам так любезно хотят вернуть четыре года спустя. По сведениям журналиста Романа Бочкалы, детали с корабля "Константин Ольшанский" использовались для обслуживания российских кораблей, которые ходят в Сирию. А корвет "Луцк", капитан которого в 2014 году предал Украину, просто порезали на металлолом.

Как Украина заменяет утраченное?

Несколько недель назад "Обозреватель" уже публиковал статью о развитии ВМСУ и новом командующем Игоре Воронченко, при котором процесс возрождения наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

Поэтому здесь коротко. Украина отказалась от достройки корвета "Владимир Великий", который должен был стать первым в серии из четырех мощных кораблей. На столь масштабное строительство пока что нет ни денег, ни времени.

Вместо этого было решено строить собственый "москитный флот" на базе нескольких десятков сравнительно дешевых кораблей самого различного назначения – ракетного, патрульного, противоминного и т.д. В Минобороны обещают, что до 2020 года ВМСУ получат до 30 новых боевых кораблей и катеров.

Кроме того, в США готовы бесплатно передать Украине боевые катера класса Islands. Киеву нужно только оплатить их транспортировку и услуги американских инструкторов, которые обучат наших моряков обращаться с новой для них техникой. Цена вопроса – около семи миллионов долларов. Это не так мало, как за корабли, выпущенные в 1991 году, но и им применение наверняка найдется. .

Новые боевые катера "Гюрза"

Комментируя слова Путина, командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко не стал горячиться, а лишь сказал, что этот вопрос требует детального изучения, если Украина не хочет попасть в ловушку Кремля.

Ответ достойный дипломата, который можно расценить двузначно, однако почему-то кажется, что за остатками кораблей украинские военные действительно не поедут. Овчинка выделки уже не стоит. А свое мы еще обязательно вернем. Вместе с Крымом и частью Донбасса.