Вместо Рады СИЗО: суд вынес решение по скандальному экс-регионалу Ефремову

Экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову, которому запретили участвовать в выборах в Верховную Раду 21 июля, продлили арест еще на два месяца до 17 августа 2019 года.
Соответствующее решение было вынесено в среду, 19 июня, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
"Старобельским районным судом Луганской области продлен меру пресечения (содержание под стражей) обвиняемому А. Ефремову еще на 2 месяца до 17.08.2019 включительно", – сказано в сообщении.
Александр Ефремов
rbc.ua
Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Экс-регионал Владимир Ландик рассказал, что захват Луганской ОГА и СБУ произошел именно по команде Ефремова.
В свою очередь, в "Оппозиционном блоке" назвали дело против Ефремова сфабрикованным, а давшего против него свидетельские показания Ландика призвали привлечь к ответственности.
Ефремов заявил, что считает свой арест желанием власти отвлечь внимание общества от проблем в государстве. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что экс-нардеп лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.
3 января 2017 года правоохранители вручили Ефремову обвинительный акт. Луценко пояснил, что его подозревают сразу в нескольких преступлениях. В ФБР рассказали, что экс-регионал перевел миллионы долларов на счета подконтрольных ему иностранных компаний.
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