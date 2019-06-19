Вместо Рады СИЗО: суд вынес решение по скандальному экс-регионалу Ефремову

Экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову, которому запретили участвовать в выборах в Верховную Раду 21 июля, продлили арест еще на два месяца до 17 августа 2019 года.

Соответствующее решение было вынесено в среду, 19 июня, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Старобельским районным судом Луганской области продлен меру пресечения (содержание под стражей) обвиняемому А. Ефремову еще на 2 месяца до 17.08.2019 включительно", – сказано в сообщении.

Александр Ефремов rbc.ua

Напомним, что Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме того, ему инкриминируют поддержку "ЛНР", а также незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

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