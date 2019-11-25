“Кошмарить” мэров крупных городов перед местными выборами — любимое занятие украинских силовиков. Независимо от людей при власти — “голубых” или “зеленых”, каждые выборы они “берутся” за влиятельных руководителей по всей Украине.

Зачем? Чтобы запугать или склонить на свою сторону. Сначала силовики вплотную заинтересовались мэром Киева Виталием Кличко. Но существенных проблем пока ему создать не удалось. Следующим под удар попал мэр Днепра Борис Филатов. Еще в середине июля президент Владимир Зеленский прибыл в Днепр, где заключил пари с Филатовым. Спорить решили на строительство городского моста. Мол, успеют сделать местные власти ко Дню города, или нет… А он таки успел — мост открыли.

Филатов и Зеленский Днепр.Инфо

Далее в “игру” вступили силовики. Буквально через месяц, в середине октября Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения Михаилу Лысенко — заместителю мэра города. Его подозревают в коррупции. Случайность? Не думаю. Это всего лишь первый эпизод.

Следующий удар — по мэру Львова Андрею Садовому. 21 ноября Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявила о подозрении в злоупотреблении властью. Дело касается строительства индустриального парка в Рясном.

Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности. Второй эпизод — также зафиксировали.

Четвертым, судя по всему, станет уже Харьков. По информации источников, назначенный глава ОГА Алексей Кучер 11 ноября проводил закрытое совещание с высокопоставленными силовиками (прокурором области Александром Фильчаковым и его подчиненными), где и могли обсуждать будущую фальсификацию дел в отношении депутатов Харьковского областного совета.

Садовый и Зеленский

Пятый эпизод — обыски в Одесском городском совете... ГПУ, ГБР и СБУ изъяли документы из департамента финансов. Судя по всему, очередь дошла и до Геннадия Труханова.

К чему это все? А к тому, что в “Слуге народа” открыто говорят о том, что уже в апреле-мае 2020 года страну ждут досрочные местные выборы и партии власти любой ценой нужно получить большинство в крупных областях: Киевской, Одесской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской. Можно по-разному относиться к главам этих городов, но факт давления налицо.

Пока рейтинг монобольшинства падает (спасибо “решалам” Юзику и Ко, главе "СН" в парламенте Давиду Арахамии и нардепу-насильнику Роману Иванисову), у Зеленского решились взяться за регионы. Несмотря на формальное изменение власти, приход "новых лиц", методы и стиль остаются прежними. Запугать и силой заставить перейти на нужную сторону.

Не зря же глава “Слуги” Арахамия обещал “тр*хать” всех в регионах как следует.

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