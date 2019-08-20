Владелец "Токио Стар" в Одессе устроил скандал в суде: все детали

Киевский райсуд Одессы отложил до вторника, 20 августа, вынесение решения относительно меры пресечения Вадиму Черному, владельцу отеля "Токио Стар", где в пожаре погибли девять человек.

Заседание продлится в 08:45, сообщает "Укринформ". "Следствие подозревает подсудимого в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к пожару и гибели девяти человек. Просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на период расследования уголовного производства", - отметила прокурор Оксана Моско.

При этом Черный обратился к суду с ходатайством об отводе судьи Иванчука, мотивируя это тем, что интернет-издание, редактором которого в свое время он был, опубликовало в 2015 году критическую статью с упоминанием о ныне председательствующем в суде.

Вадим Черный в суде "Думская"

Судья Николай Тонконоженко вынес решение отклонить ходатайство об отводе как недостаточно обоснованное.

Также защита Черного пыталась давить на то, что судом якобы нарушается требование законодательства о подсудности. Однако сторона обвинения аргументировала свои действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате пожара в "Токио Стар" в ночь на 17 августа погибли 9 человек. В течение суток был задержан владелец отеля в Одессе Вадим Черный, который высказал готовность понести наказание, а затем написал письмо президенту Владимиру Зеленскому.

По результатам вскрытия тел жертв пожара полиция оставила две версии трагедии — нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

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