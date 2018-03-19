"Х*ни не говорил": АТОшник раскрыл изнанку визита Порошенко на передовую в АТО

Очевидец рассказал подробности визита президента Петра Порошенко в недавно освобожденные поселки Катериновка и Золотое на линии разграничения в Луганской области, который состоялся 16 марта.

"Считаю необходимым, предоставить вам информацию "изнутри", от непосредственного участника событий – от меня.Общая ситуация: дополнительный риск состоял в том, что кроме президента в поездке принимали участия министр обороны, НГШ и глава СНБО. Несмотря на перемирие, и правильно выбранное время визита - поведение боевиков характеризуется спонтанностью и непредсказуемостью нарушений режима", — написал в Facebook участник АТО, военнослужащий 10-й ОГШБр Глеб Бабич.

АТОшнк написал всем сомневающимся о том, что Порошенко действительно ездил в Катериновку. Однако в связи с секретностью любая особая подготовка к его приезду была исключена.

"Батальон, по команде комбрига, был приведен в состояние штатной повышенной готовности при выходе кортежа (около 40 минут).Любая активность противника (огневая, попытка атаки, выход ДРГ) была бы немедленно подавлена. Штатная "повышенная готовность" у нас штука очень серьезная, поверьте. Однако, завязался бы вполне полномасштабный бой, при котором "летает все". Что позволило бы кортежу уйти, но риск при этом был бы максимальным", — продолжил он.

Кроме того, Бабич заверил, что на встрече с Порошенко не было "ряженных".

"Никакой подготовки, фильтрации людей и вопросов не существовало от слова "совсем". Катерниновцы, по озвученной версии, ожидали заместителя губернатора. Он приехал первым, и начал рабочую беседу. Обсуждаемые вопросы были важными. И особого внимания на проход еще нескольких машин никто не обратил (тем более, было сказано, что может подъехать еще заместитель министра).Реакцию на появление президента все видели по телевизору. Вживую, это было даже ярче. Отношение и атмосфера были взаимно доброжелательными. Это факт", — заверил АТОшник.

Также военный рассказал о том, какие впечатления от приезда Порошенко остались у присутствовавших там ветеранов АТО.

"Все люди, присутствующие на ВОПе – его штатные бойцы. Никакой фильтрации, и "специально привезенных бойцов" не было.Дополнительно на встрече оказался только командир соседнего пункта (перешел дорогу). При любой "предварительной подготовке" его надо было однозначно прятать. Человек резкий, прямой, мало обращающий внимания на ранги и авторитеты.Собственно, "сонечки" на ВОПе подобрались еще те. Самых разных возрастов – от двадцати с небольшим, до "сильно за 50". В основном, воюющие давно. Видели многое. Несколько Иловайских. С контузиями, ранениями, хапнувшие полный набор "прелестей войны". И потому люди непростые, с отбитым напрочь "пиитетом". Способные сказать что угодно, и кому угодно", — рассказал Бабич.

На следующий день он сам поехал к военным, чтобы узнать их мнение о встрече с президентом.

"Они довольны. Они оценили этот поступок. Считают его правильным и необходимым. Как доказательство, что это наша земля. Как доказательство, что мы не боимся. Никто. Отношение – как к знаковому событию, которое запомнится на всю жизнь. Флаги, подписанные ПАПом – уже висят на обоих соседних ВОПах. На почетном месте. По отношению к президенту – "Мужик. Не зассал"."Общался просто. Вел себя правильно. Х**ни не говорил", - процитировал военных Бабич.

По его словам, атмосферу на встрече подпортил один из киевских журналистов, который задал вопрос о ситуации с нардепом Надеждой Савченко, которую подозревают в государственной измене.

Как сообщал "Обозреватель", Катериновка вернулась под контроль Украины в начале 2018 года.