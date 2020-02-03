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3 февраля • обновлено в 14:39
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"Виноваты украинцы!" Иран пошел на новую подлость в расследовании катастрофы самолета МАУ

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Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране.

Такое решение иранцы объяснили обнародованием аудиозаписи переговоров с пилотом их самолета, которое "слили" украинские эксперты. Об этом сообщил директор по расследованию катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего вместе с украинским самолетом", – сказал он.

Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами после утечки записи пилота

Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами после утечки записи пилота

По его словам, аудиофайл был частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования, что проводится следственной группой. Однако те "поступили неправильно".

"Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами", – добавил Резаифар.

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ

ТСН

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ

ТСН

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ

ТСН

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ

ТСН

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ

ТСН

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Автор
Марта Рок
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
расследование разбился самолет
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Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Закрытая информация по расследованию в Украине не держится, что в жопе вода после клизмы.
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1
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шараварные все продают, и эту информацию продали, Иранцам надо знать с кем дело имеют.
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3
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Президент требует с Ирана больше денег, родственники погибших на второй день жалуются, что им до сих пор не дали денег, украинские следователи продают в СМИ материалы следствия. Це Украина.
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