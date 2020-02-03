"Виноваты украинцы!" Иран пошел на новую подлость в расследовании катастрофы самолета МАУ

Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы самолета Boeing 737 МАУ в Тегеране.

Такое решение иранцы объяснили обнародованием аудиозаписи переговоров с пилотом их самолета, которое "слили" украинские эксперты. Об этом сообщил директор по расследованию катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего вместе с украинским самолетом", – сказал он.

Иран прекратил делиться с Украиной доказательствами после утечки записи пилота

По его словам, аудиофайл был частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования, что проводится следственной группой. Однако те "поступили неправильно".

"Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами", – добавил Резаифар.

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ ТСН

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ ТСН

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ ТСН

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ ТСН

Разговор диспетчерской службы аэропорта Тегерана и иранского пилота о трагедии с самолетом МАУ ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский отметил, что Иран пригласил украинских специалистов на расшифровку "черных ящиков" сбитого ракетами самолета МАУ. Однако он опасается отправлять их туда и считает, что Иран готовит ловушку.

Вскоре он заявил, что Украина имеет запись, доказывающую, что Иран знал, что самолет МАУ сбила ракета сразу же после трагической ЧП.

Также в СМИ опубликовали эту запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", который видел и пуск ракет, и взрыв.

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