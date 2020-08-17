Ветеран АТО заявил о "госизмене Ермака с задержанными вагнеровцами"

Ветеран АТО Евгений Шевченко заявил, что задержание в Беларуси группы ППК "Вагнер" было долгой и тщательно спланированной операцией контрразведки СБУ, проведение которой сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом он, обвинив чиновника в госизмене, написал на своей странице в Facebook. По его словам, это достоверная информация с негласных следственно-розыскных дел (НСРД), в том числе интервью с вагнеровцами, которые пока находятся под грифом "Секретно", но, когда придет время, будут опубликованы.

"Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе – якобы для работы в Венесуэле. Каждый из боевиков прошел видеоинтервью, в котором детально рассказал о своем боевом опыте, приобретенном в Украине, – российские ублюдки, убивающие людей за деньги, ни о чем не подозревали и хвастались своими преступлениями под видеофиксацию в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", – утверждает Шевченко.

Он подчеркнул, что после набора группы вагнеровцам купили билеты на рейсовый самолет из Минска. Также на этот рейс был куплен билет еще одному агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины якобы должен был "случится эпилептический припадок или что-то еще похуже", что потребовало бы "немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи "больному".

"В качестве медбратьев в самолет должна была зайти группа спецназа "Альфа" и задержать всех наемников. За день до планируемого ареста заместитель председателя СБУ Баранецкий осуществил доклад лично президенту Украины, во время которого также присутствовал глава ОП Андрей Ермак. После доклада Ермак потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течении четырех дней должен был состояться большой обмен пленными", – рассказывает ветеран АТО.

Он отметил, что отменить операцию было уже невозможно, поскольку вагнеровцы направлялись в столицу Беларуси на автобусе. Также добавил, что вскоре Баранецкий "был вынужден подчиниться президенту, который принял точку зрения Ермака". Все они, заявляет бывший атошник, якобы договорились о том, что отложат вылет наемников из Минска на четыре дня.

Ссылаясь на данные СБУ он отметил, что уже на следующий день российская ФСБ в полном объеме получила информацию о готовящейся спецоперации украинских контрразведчиков.

"И чтобы все не выглядело столь уж очевидным, они "слили" эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наемников в РФ. А большой обмен, которым Ермак аргументировал президента, так и не состоялся... Уникальная, из ряда вон выходящая операция СБУ была слита в унитаз руками главы Офиса президента Украины, который является агентом российских спецслужб", – подытожил Шевченко.

Пост Шевченко (Facebook Евгений Шевченко)

Скриншот (Facebook Евгений Шевченко)

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