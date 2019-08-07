Вчера я увидел обращение президента по поводу убитых морпехов. Общее эмоциональное состояние по нему было такое, что решил подождать до утра, с утра-то поспокойнее буду....

Я, конечно, понимаю, что наш президент нихрена не Черчилль, ситуация и времена другие, потому про "Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море, мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю от его тени и не освободим народы от его ига" я не ждал от него. Не ожидал я и "Империю зла" от Рейгана, которого пытался копировать наш президент.

Но я ожидал нечто такое:

"Вчера россияне вновь, несмотря на достигнутые с ними соглашения, убили украинцев. Погибли четверо морпехов, которые занимались подготовкой инженерных сооружений на своей позиции. Морпехи, которых убили, в который раз нарушив договоренности.

Я приложу все усилия, чтоб подобное не повторилось. Чтобы командиры подразделений могли защитить своих солдат. Чтобы враг не мог поднять голову над окопом для того, чтоб взять на прицел украинского солдата. Чтоб украинский солдат сначала стрелял, а потом выяснял, почему на линии огня появился пророссийский коллаборант.

Потому что нам нужен мир, и мы хотим мирного урегулирования, и настаиваем на прекращении огня. Но мы не собираемся платить за такой "мир" жизнями наших солдат! И не позволим безнаказанно убивать их. Каждый комбатант, оказавшийся на линии огня, будет уничтожен. Этот приказ уже поступил в ВСУ".

Это я бы хотел увидеть. Я бы хотел увидеть речь, при которой каждый солдат поймет, что президент говорит на его языке и поддерживает уничтожение врага, ту самую задачу, ради которой этот солдат и сидит в окопе. Я бы хотел, чтобы солдат осознал, что президент дал понять: жизнь солдата для него приоритетна, потому, парень, найди способ её защитить, а мы дадим для этого все возможности, чтобы тебе ничего не мешало. Потому что я твой Главнокомандующий, и это моя приоритетная задача - заботиться о своих бойцах.

Но в итоге я увидел абсолютно импотентный пост, в котором Зеленский призывает к переговорам с Макроном, Меркель (сильно помогло тебе это в ПАСЕ?) и Путиным, изначальным убийцей. Зачем? Обменять жизни бойцов на "а поговорить"? Какой смысл в этих показушных альфасамцовых выступлениях перед представителями местной власти в разных городах, если когда речь касается твоих погибших, ты не имеешь яиц, чтобы назвать вещи своими именами? "Инцидент"? "Все увидели кто действительно не хочет мира"? Серьезно?

То есть Россия загнала в Украину свои войска, подготовила армию коллаборантов, убила более 10 000 украинцев, а теперь вдруг после гибели четверых морпехов у всех глаза должны были открыться, кто это тут мира не хочет? Они до этого не понимали, что ли?

До "инцидента"?

Я вчера впервые услышал слова "что я здесь делаю, если даже Главнокомандующему это не надо?" от морпехов - после такой реакции президента. Не знаю, писал ли Зеленскому речь человек, который не понимает, как общаться с армией, или это его инициатива, но вчера он вбил очередной клин между собой и армией. Если так будет продолжаться, то в случае "инцидента" с самим Зеленским в будущем, армия будет не на его стороне.

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