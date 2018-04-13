В зоне АТО убили защитника Украины: фото героя

В зоне АТО на Донбассе погиб украинский защитник Денис Начосный.

Трагедия произошла в четверг, 12 апреля, около 18 часов в районе поселка Пески Донецкой области. Боец ВСУ погиб от пули снайпера террористов, передает "Новый визит".

Денис Начосный, 1986 года рождения, был жителем города Геническ Херсонской области.

Он был призвал по мобилизации, а затем перешел на контрактную службу в 34-м батальоне, который ранее дислоцировался на территории Генического района.

С 2015 года он находился в зоне проведения АТО в таких горячих точках, как Пески и Авдеевка. Исполнял обязанности командира взвода.

В зону АТО защитник Украины вернулся после отпуска, который у него закончился 8 апреля.

Как сообщал "Обозреватель", ранее были опубликованы фото бойцов АТО, погибших на Донбассе в марте.