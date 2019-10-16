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16 октября • обновлено в 22:05
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В Житомире человека сбили прямо на остановке: страшный момент попал на видео

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В понедельник, 14 октября, в Житомире легковой автомобиль заехал на остановку общественного транспорта и сбил человека.

Об этом сообщает в Facebook КП "Міський інформаційний центр" Житомирської міської ради (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что машина буквально снесла на ходу мужчину, который стоял на остановке. Пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

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В Житомире человека сбили прямо на остановке

В Житомире человека сбили прямо на остановке

Скриншот из видео

В это же время маршрутка высаживала пассажиров. Камеры зафиксировали, как водитель легковушки мчится к остановке и не видит, что машины впереди притормаживают.

В результате он повернул направо, и на скорости въехал в остановку. В отношении водителя был составлен протокол.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве фура протаранила остановку общественного транспорта, в результате чего водителя зажало в кабине.

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Место
Украина Житомир
Тег
ДТП
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