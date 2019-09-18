Добивал в упор: в Запорожской области застрелили замглавы Акимовской ОТГ

В Запорожской области, в пгт Акимовка, 18 сентября убили заместителя главы местной объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова.
Его застрелили прямо возле входа в поселковый совет, пишут "РИА Мелитополь". По словам очевидцев, преступник добивал свою жертву выстрелами в упор.
"Спускается со ступенек, поворачивается после нескольких хлопков. Чувак с капюшоном на голове, в руках автомат, жертва ему говорит: "Ты охр*нел?" Автоматчик выстрелил еще пару раз, потом лежачего добил в упор и побежал во дворы", – рассказал свидетель нападения.
Преступник скрылся с места преступления на авто. По словам очевидцев, это – серебристый Lanos.
Место убийства Кириллова
"РИА Мелитополь"
Убитый в Акимовском ОТГ занимался курированием гуманитарных вопросов. Мотивы преступления устанавливает полиция.
Место убийства Кириллова
"РИА Мелитополь"
Кириллова убили возле входа в поселковый совет
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