Добивал в упор: в Запорожской области застрелили замглавы Акимовской ОТГ

В Запорожской области, в пгт Акимовка, 18 сентября убили заместителя главы местной объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова.

Его застрелили прямо возле входа в поселковый совет, пишут "РИА Мелитополь". По словам очевидцев, преступник добивал свою жертву выстрелами в упор.

"Спускается со ступенек, поворачивается после нескольких хлопков. Чувак с капюшоном на голове, в руках автомат, жертва ему говорит: "Ты охр*нел?" Автоматчик выстрелил еще пару раз, потом лежачего добил в упор и побежал во дворы", – рассказал свидетель нападения.

Преступник скрылся с места преступления на авто. По словам очевидцев, это – серебристый Lanos.

Место убийства Кириллова "РИА Мелитополь"

Убитый в Акимовском ОТГ занимался курированием гуманитарных вопросов. Мотивы преступления устанавливает полиция.

Место убийства Кириллова "РИА Мелитополь"

Кириллова убили возле входа в поселковый совет

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