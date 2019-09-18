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18 сентября • обновлено в 10:50
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Добивал в упор: в Запорожской области застрелили замглавы Акимовской ОТГ

7.3т Читать материал на украинском

В Запорожской области, в пгт Акимовка, 18 сентября убили заместителя главы местной объединенной территориальной громады Дмитрия Кириллова.

Его застрелили прямо возле входа в поселковый совет, пишут "РИА Мелитополь". По словам очевидцев, преступник добивал свою жертву выстрелами в упор.

"Спускается со ступенек, поворачивается после нескольких хлопков. Чувак с капюшоном на голове, в руках автомат, жертва ему говорит: "Ты охр*нел?" Автоматчик выстрелил еще пару раз, потом лежачего добил в упор и побежал во дворы", – рассказал свидетель нападения.

Преступник скрылся с места преступления на авто. По словам очевидцев, это – серебристый Lanos.

Место убийства Кириллова

Место убийства Кириллова

"РИА Мелитополь"

Убитый в Акимовском ОТГ занимался курированием гуманитарных вопросов. Мотивы преступления устанавливает полиция.

Место убийства Кириллова

Место убийства Кириллова

"РИА Мелитополь"

Кириллова убили возле входа в поселковый совет

Кириллова убили возле входа в поселковый совет

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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
А кроме Путена есть еще подозреваемые?
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70rus xxx
70rus xxx
Ладно,хоть на крыльце,далеко тащить не надо.
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