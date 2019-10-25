В Запорожье задержан мужчина, ударивший ножом в сердце активистку

В Запорожье задержан мужчина, которого подозревают в нападении на руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.

Об этом сообщил руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик. Уже в пятницу ему объявят подозрение, также будет подано ходатайство об избрании меры пресечения.

"По предварительным данным, нападавший недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей", – сообщил прокурор.

Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

Анжелика Белова Нацполиция

Мужчина, напавший на активистку Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция публиковала приметы нападавшего. На девушку он набросился в подъезде после преследования.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!