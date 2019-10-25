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25 октября • обновлено в 06:19
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В Запорожье задержан мужчина, ударивший ножом в сердце активистку

1.3т Читать материал на украинском

В Запорожье задержан мужчина, которого подозревают в нападении на руководительницу общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.

Об этом сообщил руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик. Уже в пятницу ему объявят подозрение, также будет подано ходатайство об избрании меры пресечения.

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"По предварительным данным, нападавший недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей", – сообщил прокурор.

Нападавшему грозит до 15 лет лишения свободы.

Анжелика Белова

Анжелика Белова

Нацполиция

Мужчина, напавший на активистку

Мужчина, напавший на активистку

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция публиковала приметы нападавшего. На девушку он набросился в подъезде после преследования.

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Место
Украина Запорожье
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