Администрация парка "Дубовая роща", где 200-килограммовая скульптура убила 8-летнюю Аню Ждан, должна была урегулировать вопрос с "бесхозными" деревянными фигурами.

Такое мнение OBOZREVATEL выразил адвокат Артем Шахторин.

"Если есть посторонние скульптуры, которые не находятся на балансе парка, города, нужно обязать компанию, установившую их, привести территорию в первоначальное состояние", – отметил он.

8 марта Аня, находясь в парке с родителями, залезла на одну из деревянных скульптур, которая, падая, придавила ребенка. Девочку госпитализировали, однако 9 марта она скончалась Соцсети

Ранее директор коммунального предприятия "Дубовая Роща" Олег Комаренко заявил, что скульптуры не находятся на балансе парка.

Также добавим, что бесхозные деревянные фигуры стоят в парке с 2013 года. Их установили в рамках фестиваля.

Место происшествия actual.today

Сразу же после трагедии полиция открыла два уголовных производства по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и ст. 367 УК (служебная халатность). Руководство парка отстранено от занимаемой должности на период следствия.

К месту трагедии горожане несут игрушки 061.ua

Добавим, что рядом с местом, где погибла Аня Ждан, некоторые жители Запорожья установили фотографию с надписью "Прости нас" и принесли цветы и игрушки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Статуя в парке "Дубовая роща" в Запорожье упала на девочку 8 марта. Ее без сознания увезли в больницу. При этом о смерти ребенка стало известно 9 марта.

Администрация парка, где деревянная 200-килограммовая статуя убила 8-летнюю Аню Ждан, заявила, что скульптура не находилась на балансе коммунального предприятия и ее собирались уничтожить.

Жители Запорожья массово опубликовали в сети призывы к землякам прийти в парк "Дубовая роща", чтобы почтить память погибшей Ани Ждан и добиться наказания для виновных.

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