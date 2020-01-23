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23 января • обновлено в 21:23
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Порезал вены и горло на глазах у людей: в "администрации" Ялты произошло кровавое ЧП. 18+

2.2т
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Житель Ялты в аннексированном Крыму перерезал себе горло и вены на руках в местной городской "администрации".

Инцидент произошел в четверг, 23 января, около 11:40. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

По данным Telegram-канала, 56-летнего мужчину зовут Василий. Он находится в реанимации, его прооперировали.

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В городской администрации Ялты мужчина порезал руки и горло

В городской администрации Ялты мужчина порезал руки и горло

Скрин видео

Как видно на кадрах, мужчина нанес себе несколько порезов, сидя на кресле возле стола. В помещении при этом находились люди. Сотрудники оккупационной администрации вызвали полицию и "скорую".

"С собой у Василия были документы о приостановлении дела о хищении у него квартиры", – сказано в сообщении.

Осторожно! Видео 18+!

 

Как писал OBOZREVATEL, 20 января в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве на площади Леси Украинки, 1, произошло самоубийство. Военнослужащий застрелил себя из пистолета Макарова.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Ялта
Тег
видео
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