Порезал вены и горло на глазах у людей: в "администрации" Ялты произошло кровавое ЧП. 18+

Житель Ялты в аннексированном Крыму перерезал себе горло и вены на руках в местной городской "администрации".

Инцидент произошел в четверг, 23 января, около 11:40. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

По данным Telegram-канала, 56-летнего мужчину зовут Василий. Он находится в реанимации, его прооперировали.

В городской администрации Ялты мужчина порезал руки и горло Скрин видео

Как видно на кадрах, мужчина нанес себе несколько порезов, сидя на кресле возле стола. В помещении при этом находились люди. Сотрудники оккупационной администрации вызвали полицию и "скорую".

"С собой у Василия были документы о приостановлении дела о хищении у него квартиры", – сказано в сообщении.

Осторожно! Видео 18+!

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