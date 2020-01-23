Порезал вены и горло на глазах у людей: в "администрации" Ялты произошло кровавое ЧП. 18+

Житель Ялты в аннексированном Крыму перерезал себе горло и вены на руках в местной городской "администрации".
Инцидент произошел в четверг, 23 января, около 11:40. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
По данным Telegram-канала, 56-летнего мужчину зовут Василий. Он находится в реанимации, его прооперировали.
В городской администрации Ялты мужчина порезал руки и горло
Скрин видео
Как видно на кадрах, мужчина нанес себе несколько порезов, сидя на кресле возле стола. В помещении при этом находились люди. Сотрудники оккупационной администрации вызвали полицию и "скорую".
"С собой у Василия были документы о приостановлении дела о хищении у него квартиры", – сказано в сообщении.
Осторожно! Видео 18+!
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