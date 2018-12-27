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В Виннице прогремел мощный взрыв в троллейбусе: есть пострадавшие

5.2тЧитать материал на украинском

В Виннице 27 декабря прогремел взрыв в троллейбусе с пассажирами. По предварительным данным, пострадали три человека.

ЧП произошло около 10 утра на ул. Соборная, в центре города, пишет "Винница.info". Очевидцы сообщили, что взрыв произошел после того, как в транспорте разорвалось колесо.

"В троллейбусе лопнуло внутреннее колесо, из-за чего в салоне оторвалась крышка люка в полу, что и травмировало ноги пассажирам", — прокомментировали журналистам ситуацию в полиции Винничины.

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Взрыв в Виннице

Взрыв в Виннице

Винница.info

В больницу госпитализировали двух мужчин с подозрением на перелом и женщину с ушибом.

Взрыв в Виннице

Взрыв в Виннице

Винница.info

Как писал OBOZREVATEL, 22 декабря в центре Львова прогремел взрыв на рождественской ярмарке. В ходе ЧП травмировались пять человек.

По предварительным данным, причиной стал газовый баллон в домике-ресторане "Реберня". У одного пострадавшего — серьезные осколочные ранения, у второго — ожоги почти всего тела.

Место
УкраинаВинница
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Файбер Моня
Файбер Моня
Рука Путина.. ))
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