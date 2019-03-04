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В Виннице "колдунья сняла порчу" за 5 млн грн

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В Виннице мошенница выманила у 38-летней женщины около 5 млн грн якобы за "снятие порчи".

Обвинительный акт по делу уроженки Кировоградской области был утвержден и направлен в Винницкий городской суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"51-летняя женщина в ноябре 2018 года мошенническим путем, под предлогом "снятия порчи" из семьи, завладела денежными средствами и ювелирними украшениями 38-летней винничанки стоимостью почти 5 млн грн", – сказано в сообщении.

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В Виннице "колдунья сняла порчу" за 5 млн грн

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Обвиняемой инкриминировали ч. 4 ст. 190, которая предусматривает наказание за мошенничество в особо крупных размерах. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали мошенницу, которая возле Института рака выманивала у людей деньги якобы, чтобы снять с них "порчу".

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Место
УкраинаВинница
Теги
мошенникиафера
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Вася Вася
Вася Вася
🤣
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Мелко плавает винницкая колдунья. Всего то за 5 лямов гривен столько проблем с полицией !! Вот )(уйло своих кацапов на полтора триллиона баксов обул, так кацапы ему за это задницу лижут. Что примечательно, так это то, что мозгов ни у пострадавшей винничанки нет, что у кацапья. Так кацапы еще и радуются
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кстати, "мошеннице" грозит до 12-ти лет лишения свободы, а откуда у "жертвы" пять лямов на снятие порчи?
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