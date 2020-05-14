В Укравтодоре заявили, что в четверг, 14 мая, в их офис в Киеве незаконно проникли бизнесмен Араик Амирханян и двое вооруженных людей.

Попав во внутрь, Амирханян угрожал сотрудникам и расспрашивал, где находится глава агентства Александр Кубраков, сообщила пресс-служба (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Араик Амирханян проник в Укравтодор Коллаж

До этого бизнесмен предпринял четыре попытки проникнуть в здание по ул. Физкультуры. В результате группа незаконно воспользовалась въездом для служебного транспорта и, выломав двери пожарного выхода, проникла в здание, отметили в Укравтодоре. Из офиса группу Амирханяна вывели сотрудники Государственной службы охраны.

"Это не первый раз, когда Араик Амирханян пытается, кроме медиа-давления, применять физические угрозы. Против него уже были открыты уголовные и административные производства. С оружием Амирханян посещал и предыдущего председателя Укравтодора Славомира Новака, и его предшественников", – сказано в сообщении.

Амирханян и приближенные к нему компании, как отметили в Укравтодоре, зарабатывают с помощью так называемого тендерного троллинга – блокировки дорожных тендеров.

"По состоянию на 13 мая "группой Араика" в АМКУ заблокировано 11 тендеров на общую ожидаемую стоимость 5,9 млрд грн. Подобные действия имеют прямое негативное влияние на реализацию планов Большого дорожного строительства", – заключили в агентстве.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Государственное агентство автомобильных дорог разработало интерактивную карту, с помощью которой украинцы смогут отправить жалобу на состояние трасс в режиме онлайн.

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