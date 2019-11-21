В Украине задержали террориста ИГИЛ из России. Фото

В четверг, 21 ноября, в Житомире задержали гражданина России, который является руководителем одной групп террористической организации ИГИЛ.

Задержанный находился в международном розыске за совершение убийств, сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Житомирской области.

"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп, – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина родился в Луганской области, а после долгое время жил в России. На территории Украины скрывался во избежание ответственности за совершение убийства.

На данный момент решается вопрос об экстрадиции задержанного.

Задержание террориста ИГИЛ

Задержание террориста ИГИЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации ИГИЛ.

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