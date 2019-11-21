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21 ноября • обновлено в 16:40
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В Украине задержали террориста ИГИЛ из России. Фото

1.5т
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В четверг, 21 ноября, в Житомире задержали гражданина России, который является руководителем одной групп террористической организации ИГИЛ.

Задержанный находился в международном розыске за совершение убийств, сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Житомирской области.

"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что мужчина родился в Луганской области, а после долгое время жил в России. На территории Украины скрывался во избежание ответственности за совершение убийства.

На данный момент решается вопрос об экстрадиции задержанного.

Задержание террориста ИГИЛ

Задержание террориста ИГИЛ

Задержание террориста ИГИЛ

Задержание террориста ИГИЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области задержали одного из ключевых руководителей террористической организации ИГИЛ.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Житомир
Теги
ИГИЛ терроризм
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Уже второй на Украине ... Что у вас там за сборище? Приехали на праздник оранжевого достоинства?
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фил филька
фил филька
родился в украине но все равно россиянин. обозик ты прекращай сепарничать)) город луганск это украина (по крайней мере был на момент рождения этого игиловца)
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Экстрадиция - это хорошо. Xyнта начинает понимать, что нельзя скрывать у себя ИГИЛовцев, лучше их выдавать на суд.
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