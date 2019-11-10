"ФСБ не дремлет!" В убийстве адвоката по делу Воронекова заметили странность

В Украине бурно отреагировали на убийство адвоката Святослава Пархоменко, которого 10 ноября застрелили в лесу на Житомирщине.

Он был защитником подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова харьковчанина Александра Лося. Многие пользователи связали смерть юриста именно с этим делом.

"Конфликт на охоте... Довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота – достаточно удобная ситуация", – написал в комментариях к Facebook-посту о смерти Пархоменко адвокат Владислав Добош, который также защищает подозреваемых в убийстве Вороненкова.

Денис Вороненков Коллаж

Он также написал: "Осторожность не поможет, если тобой заинтересовались! Вопрос только времени".

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук на странице в Facebook также отреагировал на случившееся.

"Похоже, заказчики убийства с РФ зачищают свидетелей и всех причастных", – считает он.

"Какой ужас!" "ФСБ не дремлет", – пишут в соцсетях комментаторы. Один из пользователей отметил, что во вторник в 15:00 должно состоятся очеденое судебное заседание по делу Вороненкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года в центре Киева, когда направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.

Он получил одну пулю в шею, две в область лица, одну в живот и скончался на месте. Охранник погибшего смертельно ранил киллера, при этом сам получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

У киллера были прострелены легкие, также он получил ранение в ногу и голову, в результате чего умер в больнице.

Убийцей Вороненкова оказался 28-летний экс-боец Нацгвардии Павел Паршов, уроженец Севастополя, проживавший в Днепре.

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