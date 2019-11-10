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10 ноября • обновлено в 22:58
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"ФСБ не дремлет!" В убийстве адвоката по делу Воронекова заметили странность

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В Украине бурно отреагировали на убийство адвоката Святослава Пархоменко, которого 10 ноября застрелили в лесу на Житомирщине.

Он был защитником подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова харьковчанина Александра Лося. Многие пользователи связали смерть юриста именно с этим делом.

"Конфликт на охоте... Довольно странная ситуация, зная Святослава. И обычно охота – достаточно удобная ситуация", – написал в комментариях к Facebook-посту о смерти Пархоменко адвокат Владислав Добош, который также защищает подозреваемых в убийстве Вороненкова.

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Он также написал: "Осторожность не поможет, если тобой заинтересовались! Вопрос только времени".

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук на странице в Facebook также отреагировал на случившееся.

"Похоже, заказчики убийства с РФ зачищают свидетелей и всех причастных", – считает он.

"Какой ужас!" "ФСБ не дремлет", – пишут в соцсетях комментаторы. Один из пользователей отметил, что во вторник в 15:00 должно состоятся очеденое судебное заседание по делу Вороненкова.

"ФСБ не дремлет!" В убийстве адвоката по делу Воронекова заметили странность
"ФСБ не дремлет!" В убийстве адвоката по делу Воронекова заметили странность
"ФСБ не дремлет!" В убийстве адвоката по делу Воронекова заметили странность
"ФСБ не дремлет!" В убийстве адвоката по делу Воронекова заметили странность
"ФСБ не дремлет!" В убийстве адвоката по делу Воронекова заметили странность

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Темы
Криминал Убийство Дениса Вороненкова
Место
Украина Житомир
Тег
убийство
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