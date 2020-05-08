В туалете Мариуполя обнаружили тело молодой женщины. Фото

В Мариуполе Донецкой области вечером 7 мая в городском туалете обнаружено тело молодой женщины.
Из выгребной ямы ее доставали спасатели, сообщается на сайте ГСЧС области (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).
В туалете Мариуполя обнаружили тело молодой женщины
ГСЧС
Им пришлось применить спецоборудование, чтобы увеличить размер ямы и вытащить тело, которое было передано правоохранителям.
Пресс-офицер Центрального отдела полиции Юрий Кораблев рассказал "Супільному", что женщину обнаружили бойцы Нацгвардии.
"Наряд Нацгвардии, который патрулировал район, увидел ноги, которые торчали из туалета. Подошли ближе и увидели, что такая ситуация произошла, позвонили на линию 102", – уточнил он.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Полиция проводит проверку. Тело отправлено на экспертизу.
В туалете Мариуполя обнаружили тело молодой женщины
ГСЧС
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 4 мая в канализации обнаружили тело человека.
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