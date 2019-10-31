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31 октября • обновлено в 03:07
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"Родина тебя бросит": в сети показали красноречивое фото могилы террориста "ДНР"

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В сети появилось фото заброшенной могилы пророссийского террориста "ДНР" с позывным "Дед Магадан". Он умер еще в 2015 году, но, судя по кадрах, с тех пор место его захоронения так никто и не посещал.

Фотодоказательства обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он отметил, что они идеально иллюстрируют отношение оккупантов к тем, кто поддержал идею их войны за "русский мир".

Могила террориста "ДНР"

Могила террориста "ДНР"

Telegram-канал Анатолия Штефана

"Боевик "Дед Магадан" из Петропавловки прошел Стожково, Михайловку, бросался самоотверженно в бой под снайперскими пулями во время штурма б/п в Орлово-Ивановке, был ранен в Никишино, умер в конце 2015. Так выглядит его могила. Вечная память, так сказать. Родина тебя бросит... Всегда", – написал защитник Украины.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
ДНР
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