"Родина тебя бросит": в сети показали красноречивое фото могилы террориста "ДНР"

В сети появилось фото заброшенной могилы пророссийского террориста "ДНР" с позывным "Дед Магадан". Он умер еще в 2015 году, но, судя по кадрах, с тех пор место его захоронения так никто и не посещал.

Фотодоказательства обнародовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Он отметил, что они идеально иллюстрируют отношение оккупантов к тем, кто поддержал идею их войны за "русский мир".

Могила террориста "ДНР" Telegram-канал Анатолия Штефана

"Боевик "Дед Магадан" из Петропавловки прошел Стожково, Михайловку, бросался самоотверженно в бой под снайперскими пулями во время штурма б/п в Орлово-Ивановке, был ранен в Никишино, умер в конце 2015. Так выглядит его могила. Вечная память, так сказать. Родина тебя бросит... Всегда", – написал защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июле террористы "ДНР" дали разрешение на перезахоронение тела американца Вильяма Рейли, который уехал воевать на стороне пророссийских оккупантов на Донбассе. Его могила была найдена в Шахтерске Донецкой области еще в 2018 году.

Также ранее стало известно, что в оккупированном Донецке на кладбище "Донецкое море" выделены три зоны, на которых похоронены "герои "ДНР", "глава ДНР" Александр Захарченко, а также участок для "ополченцев".

Более того, оккупанты даже приставили охрану к могиле главаря "ДНР" Александра Захарченко на кладбище в Донецке, опасаясь украинских диверсантов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram