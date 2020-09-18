В сети показали фото "израненной" войной земли на Донбассе

Фонд "Вернись живым" опубликовал показательное фото земли на Донбассе, обильно утыканной гильзами от пуль.

Как сообщается на Facebook-странице фонда, автором фотографии является Александр Благий (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Земля, израненная войной!", – подписал фото автор.

В фонде рассказали, что это земля вблизи Ясиноватой. 4 августа 2014 года город был освобожден от террористов, а уже на следующий день пришлось отступить во избежание больших жертв среди местного населения.

17 августа состоялось повторное освобождение. Однако бои в окрестностях продолжались, поэтому окончательная зачистка города затянулась на несколько дней.

В марте 2016 года боевые действия возле Ясиноватой возобновились – тогда шли бои за контроль над автотрассой Донецк-Константиновка.

"Ясиноватая сегодня – это город, который контролирует враг. Украинский город. Земля, которая должна давать щедрые урожаи, где должны были бегать дети, как это было до войны. Земля, израненная войной", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL 16 сентября террористы "Л/ДНР" дважды нарушили условия перемирия, открыв огонь в сторону позиций ВСУ с подствольного гранатомета и стрелкового оружия.