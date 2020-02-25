В интернете обнародовали архивные кадры зачистки позиции террористов на Донбассе украинскими защитниками.

Их показали на странице волонтерского фонда "Повернись живим" в Facebook, отметив, что проводить такие опасные, но успешные вылазки воины Объединенных сил могут с помощью беспилотного летательного аппарата с тепловизионной оптикой.

"Сходить к русским в гости – святое дело. Сам Бог велел нам наведаться к ним, спросить как дела, поинтересоваться, за кого они голосовать будут на следующих выборах. Особенно, когда мы, благодаря перехватам, знаем о "туристах" из Москвы или Питера. Так сказать, есть возможность тет-а-тет поговорить с имперской интеллигенцией", – цитируют волонтеры воинов, которые несут службу на самых опасных участках фронта.

Операция по зачистке позиции террористов России Facebook "Повернись живим"

Авторы поста о Героях уточнили, что за плечами воинов уже множество подобных выходов на вражеские позиции. И именно один из них запечатлен на опубликованных фото: в ту ночь бойцы с легкостью зачистили вражескую позицию, предупредили наступление боевиков и позволили пехоте ВСУ занять более выгодное тактическое положение.

"Отчаянные профессионалы и настоящие патриоты Украины. Они, как никто, знают цену жизни и каждый день повышают ставки, ликвидируя все больше и больше кадровых военных регулярной армии РФ", – восхитились волонтеры готовностью защитников Украины каждый день идти на риск ради скорейшего освобождения своих территорий.

Операция по зачистке позиции террористов России Facebook "Повернись живим"

Операция по зачистке позиции террористов России Facebook "Повернись живим"

Как сообщал OBOZREVATEL:

ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

Объединенные силы отбили атаку и ликвидировали одного террориста. Враг оставил его тело на поле боя.

Позже офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в сети фото убитого оккупанта. Им оказался 19-летний Андрей Лазарев из поселка Чернухино на Донбассе.

Позже воины ВСУ рассказали подробности ликвидации члена вражеской ДРГ в ночь на 22 февраля, а также показали улики, доказывающие, что террористы "ДНР" работают на российских оккупантов.

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