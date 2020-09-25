В сеть попала информация о вымогательстве Тимошенко и Корниенко 40 млн с фермера

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко якобы требовали от черниговского агрария 40 миллионов евро, но он с помощью НАБУ записал все разговоры, когда пришел на "переговоры" в ОП.

Такая информация появилась в Telegram-канале Shadow Anonymous в пятницу, 25 сентября. При этом официального подтверждения инцидента пока что нет. OBOZREVATEL проверяет достоверность информации.

"Фермер оказался продвинутым цифровым юзером. Перед походом и общением в Офисе оделся в гарнитуру НАБУ, чем обеспечил очень качественную запись молодых и не пуганных дятлов, разглагольствующих на политические и коррупционные темы", – написал автор канала.

Утверждается, что сотрудники НАБУ якобы пошли с этими записями в Офис генпрокурора "за разрешением" и "с предложениями обысков и арестов", где якобы "отфиксировали и записали слив информации" в Офис президента.

"Разрешения, как и следовало ожидать, не получили, а все документы и записи слили в посольство США и в программу "Схемы" "Радио Свобода". Грантовые борцы с коррупцией уже подготовили репортаж с разоблачением и в ближайшее время запустят его в эфир", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее между заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко и луцким СМИ произошел конфликт из-за визита Владимира Зеленского в Волынский областной перинатальный центр.