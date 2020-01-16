"Учат молодых "ихтамнетов": в России устроили "танковый биатлон" для детей. Видео

В московском парке "Сокольники" (Россия) поставили аттракцион в виде советских танков. Судя по всему, он пользуется широкой популярностью как среди детей, так и среди взрослых, которые также охотно на нем катаются.

Видео с милитаристским развлечением в стране-агрессоре опубликовал блогер Vitauskas на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Угадай миролюбивую страну по детским развлечениям", – написал он в посте. Ролик вызвал широкий резонанс в сети и возмущение среди пользователей.

В Москве поставили аттракцион с танками для детей Скриншот видео

В парке "Сокольники" появились танки для детей Скриншот видео

На милитаристском аттракционе катаются даже взрослые Скриншот видео

В парке "Сокольники" появились танки для детей Скриншот видео

"Мечтающие о войне обычно войну и получают! Пусть потом, когда повезут "кататься в цинке", так же лыбятся! "ДБЛ, БЛД!", "Какая страна, такие и забавы", "Учат- учат-учат в школе молодых "ихтамнетов". Если завтра в поход – пионер, будь готов. Игра "Зарница", "Дебилы, блд!", "A с другой стороны парка такой же аттракцион для любителей ПТРК", "Порвало в хламину, слезы мешают говорить", – пишут люди в комментариях.

Угадай миролюбивую страну по детским развлечениям pic.twitter.com/2kLIRlgoQ9 — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) January 15, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова остро раскритиковала россиян за проведение мини-парада к 9 Мая в одном из детсадов Рязани. Воспитатели одели детей в военную форму, чтобы привить им таким образом "любовь к родине и патриотизм", и соорудили из картона и фанеры игрушечные танки.

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