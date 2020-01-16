Главная Новости
16 января • обновлено в 05:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Учат молодых "ихтамнетов": в России устроили "танковый биатлон" для детей. Видео

693
Читать материал на украинском

В московском парке "Сокольники" (Россия) поставили аттракцион в виде советских танков. Судя по всему, он пользуется широкой популярностью как среди детей, так и среди взрослых, которые также охотно на нем катаются.

Видео с милитаристским развлечением в стране-агрессоре опубликовал блогер Vitauskas на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Угадай миролюбивую страну по детским развлечениям", – написал он в посте. Ролик вызвал широкий резонанс в сети и возмущение среди пользователей.

В Москве поставили аттракцион с танками для детей

В Москве поставили аттракцион с танками для детей

Скриншот видео

В парке "Сокольники" появились танки для детей

В парке "Сокольники" появились танки для детей

Скриншот видео

Новости
"Учат копать могилы?" Украинцев напугало фото зомбирования детей в оккупированном Крыму
На милитаристском аттракционе катаются даже взрослые

На милитаристском аттракционе катаются даже взрослые

Скриншот видео

В парке "Сокольники" появились танки для детей

В парке "Сокольники" появились танки для детей

Скриншот видео

"Мечтающие о войне обычно войну и получают! Пусть потом, когда повезут "кататься в цинке", так же лыбятся! "ДБЛ, БЛД!", "Какая страна, такие и забавы", "Учат- учат-учат в школе молодых "ихтамнетов". Если завтра в поход – пионер, будь готов. Игра "Зарница", "Дебилы, блд!", "A с другой стороны парка такой же аттракцион для любителей ПТРК", "Порвало в хламину, слезы мешают говорить", – пишут люди в комментариях.

"Учат молодых "ихтамнетов": в России устроили "танковый биатлон" для детей. Видео

"Учат молодых "ихтамнетов": в России устроили "танковый биатлон" для детей. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова остро раскритиковала россиян за проведение мини-парада к 9 Мая в одном из детсадов Рязани. Воспитатели одели детей в военную форму, чтобы привить им таким образом "любовь к родине и патриотизм", и соорудили из картона и фанеры игрушечные танки.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
"В Евросоюзе отреагировали на сообщения в СМИ о летнем лагере на Украине, где детей обучают члены праворадикальных групп, призвав Киев соблюдать международные обязательства в отношении защиты детей, а также бороться с разжиганием ненависти. Статья о детском лагере была опубликована изданием The Washington Post 12 ноября. В материале говорилось, что в лагерях для детей в Тернопольской области националисты готовят профессиональных убийц. Отмечалось, что деньги на это выделяет министерство молодежи и спорта Украины и за несколько лет через подобное обучение прошли сотни детей в возрасте от 8 до 16 лет. Кроме того, соответствующие кадры из лагеря опубликовал телеканал Euronews. На видео было запечатлено, как в Тернопольской области детей учат стрелять из автомата Калашникова. При этом наставник из радикальной партии «Свобода» объясняет подросткам, что «стрелять можно по жителям ДHP и ЛHP»."
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
скоро Перемога
скоро Перемога
Бу-га-га! Секта свидетелей ихтамнетов! На обменах меняют одних граждан Вукраины на других граждан Вукраины, но всё равно продолжают искренне верить, что шестой год воюют с Россией. :)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
скоро Перемога, жестокий ты:) У них и так сказка о "Небесной сотне" превратилась в горькую реальность, так ты ещё и про "ихтамнетов" рушишь.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги