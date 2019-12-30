В Польше по запросу РФ задержаны 7 украинцев: детали

С 2016 по 2019 год на территории Польши были задержаны 19 граждан Украины, которых разыскивали через систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Россию.

Об этом пишет "Громандське радио" со ссылкой на МИД Украины. Указано, что сейчас по запросу РФ в Польше арестованы семеро украинцев. Еще трое граждан Украины не имеют права покидать территорию страны по решению суда.

В МИД Украины подчеркнули, что выдача четырех граждан российской стороне была невозможной, однако причину этого не назвали. Также ничего не известно о местонахождении еще пятерых задержанных.

Как сообщили в министерстве, основания для задержания украинцев, в основном, были связаны с правонарушениями, среди которых торговля оружием, контрабанда наркотиков и разбойное нападение.

"С одной стороны Польша говорит: "Мы выполняем взятые на себя международные обязательства, в том числе – перед Россией". А с другой – "Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России".

Чтобы найти выход из ситуации, нужно принять политическое решение: вы все-таки поддерживаете Украину или выполняете международные обязательства", – ранее заявлял представитель уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга. Он указывал на то, что речь идет, в частности, о задержании в Польше добровольцев и участников АТО.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польские пограничники задержали гражданина Украины за двойное убийство в Чехии.

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