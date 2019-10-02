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2 октября • обновлено в 23:04
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В погоне за преступником: на Полтавщине трагически погибла молодая полицейская. Фото патрульной

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В среду, 2 октября, в Полтавской области в страшном ДТП погибла патрульная полицейская Марина Фетч.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что трагедия произошла около дорожной станции в городе Лубны (автодорога М-03 “Киев-Харьков-Довжанский”).

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На Полтавщине трагически погибла полицейская

На Полтавщине трагически погибла полицейская

"Предварительно, около 16 часов на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировке. По требованию полицейских остановиться водитель не отреагировал. В результате непродолжительного преследования, патрульным удалось остановить его примерно в 4 километрах от дорожной станции", – сказано в сообщении.

Во время поверхностной проверки у водителя и в салоне авто Volkswagen Passat обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Полицейская погибла в ДТП на Полтавщине

Полицейская погибла в ДТП на Полтавщине

Патрульная полиция Украины

Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat патрульная Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу.

Именно в этот момент и произошла трагедия – навстречу двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого наехал на полицейскую и столкнулся с первым авто.

Патрульная, которая получила травмы, несовместимые с жизнью, скончалась на месте.

Марина Фетч несла службу в рядах патрульной полиции Полтавской области с октября 2017 года. У нее остался 10-летний сын.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом участковый офицер Вышгородской полиции погиб из-за травмы в драке.

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Место
Украина Полтава
Тег
полиция
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Не в "погоне за преступником", а из-за собственной дурости и не внимательности.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пушкин Серёга, быдлo - а тот второй микроавтобус врезался в стоящий после наезда на полицейскую также по невнимательности патрульно?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пушкин Серёга, ох и скот расейский. Вот оно - рыло твари рюской! Пшел, выродок!
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