В Одесской области СБУ остановила контрабанду сигарет в Украину на десятки миллионов гривен

Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду сигарет на десятки миллионов гривен, которые нелегально перевозили из одной из соседних стран.

Как сообщается на странице СБУ в Facebook, злоумышленники реализовывали контрабандные сигареты известных иностранных брендов в различные регионы страны на более чем 15 млн грн в месяц (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

СБУ предотвратила контрабанду сигарет в Украину

По данным следствия, фигуранты нелегально перевозили импортные сигареты с одной из соседних стран. Контрабандный товар они хранили в складских помещениях в Овидиопольском районе и продавали его на рынках Одессы. Также они переправляли сигареты сообщникам в западные регионы Украины для нелегального сбыта за границу.

СБУ предотвратила контрабанду сигарет в Украину

Во время обысков на подпольных складах правоохранители обнаружили более 125 000 пачек сигарет без марок акцизного сбора на сумму почти три млн грн. Часть контрабандной продукции изъята из двух микроавтобусов на территории помещений.

СБУ предотвратила контрабанду сигарет в Украину

Двумя неделями ранее работники СБУ в Одессе задержали участников наркогруппировки по сбыту в регионе оптовых партий кокаина, героина и экстази. Ежемесячная "прибыль" фигурантов составила более миллиона гривен.

СБУ задержала наркодельцов

В состав группы входило несколько местных жителей. Злоумышленники сбывали на территории региона кокаин, героин, экстази, амфетамин и каннабис. Наркодельцы реализовывали "товар" через доверенных дилеров.

СБУ задержала наркодельцов

Правоохранители задержали организатора и двух активных участников группировки во время продажи амфетамина.

СБУ задержала наркодельцов

Активные задержания в последнее время связывают с прямым указанием президента Украины Владимира Зеленского навести порядок с криминогенной ситуацией в Одесской области, чтобы увеличить ее инвестиционную и туристическую привлекательность.