В одесской колонии после бунта приняли экстренные меры: что произошло

Во вторник, 28 мая в одесской колонии №51 после совершенного бунта заключенных ввели режим особых условий.

В соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными, и будут осуществляться другие дополнительные режимные мероприятия, сообщает в Facebook пресс-служба исправительного учреждения.

Отмечается, что на период введения режима особых условий в колонии временно отменены свидания с осужденными, их посещение близкими родственниками или другими лицами, а также приостановлено посещение учреждения представителями средств массовой информации.

Также в колонии добавили, что во время бунта пострадали 15 сотрудников учреждения. Четыре человека были доставлены в больницу. В результате поджога уничтожено значительную часть объектов инфраструктуры и другое имущество учреждения, и обесточены жилую зону.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая в Одессе в исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных. В результате погромов заключенные повредили часть камер видеонаблюдения, разбили около 60 окон и уничтожили десятки матрасов.

Бунт в одесской колонии Униан

После бунта заключенных в колонии полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) УК.

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