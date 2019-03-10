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В Одессе задержали девушку скандального активиста на угнанном авто — СМИ

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На выезде с Одессы сотрудники патрульной полиции задержали находившийся в розыске автомобиль, принадлежащий одному из украинских благотворительных фондов.

Об этом информирует пресс-служба полиции области. По данным "Страны", за рулем авто находилась Наталья Усатенко — сожительница экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Как сообщили в полиции, речь идет о машине марки Toyota. Она разыскивалась прокуратурой за правонарушения в сфере экономики, однако за какое именно в пресс-службе не уточнили.

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"За рулем транспортного средства находилась одесситка. Ее для дачи объяснений доставили в Хмельницкий отделение полиции", — сказано в сообщении. Транспортное средство конфисковано, проводится проверка.

В Одессе задержали девушку скандального активиста на угнанном авто — СМИ

strana.ua

В Одессе задержали девушку скандального активиста на угнанном авто — СМИ

strana.ua

В Одессе задержали девушку скандального активиста на угнанном авто — СМИ

strana.ua

В Одессе задержали девушку скандального активиста на угнанном авто — СМИ

strana.ua

При этом в СМИ отмечают, что Наталья Усатенко известна в связи со стрим-трансляцией с места смерти Ивана Кузнецова, убитого Стерненко. Также журналисты заявляют, что Toyota, предположительно, была украдена из фонда.

Усатенко и Стерненко

Усатенко и Стерненко

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах задержали главу местной ячейки "Национального корпуса" Дмитрия Кухарчука, который причастен к организации провокаций 9 марта.

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Персона
Сергей Стерненко
Место
УкраинаОдесса
Теги
патрульная полициязадержаниефотографииПравый сектор
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