В Одессе задержали девушку скандального активиста на угнанном авто — СМИ

На выезде с Одессы сотрудники патрульной полиции задержали находившийся в розыске автомобиль, принадлежащий одному из украинских благотворительных фондов.

Об этом информирует пресс-служба полиции области. По данным "Страны", за рулем авто находилась Наталья Усатенко — сожительница экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Как сообщили в полиции, речь идет о машине марки Toyota. Она разыскивалась прокуратурой за правонарушения в сфере экономики, однако за какое именно в пресс-службе не уточнили.

"За рулем транспортного средства находилась одесситка. Ее для дачи объяснений доставили в Хмельницкий отделение полиции", — сказано в сообщении. Транспортное средство конфисковано, проводится проверка.

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При этом в СМИ отмечают, что Наталья Усатенко известна в связи со стрим-трансляцией с места смерти Ивана Кузнецова, убитого Стерненко. Также журналисты заявляют, что Toyota, предположительно, была украдена из фонда.

Усатенко и Стерненко 048

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах задержали главу местной ячейки "Национального корпуса" Дмитрия Кухарчука, который причастен к организации провокаций 9 марта.

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