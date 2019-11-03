Скрывался у знакомых: по делу убийства 14-летней девочки в Одессе задержан подросток

Несовершеннолетнего, которого видели последним рядом с 14-летней Дарьей Дробот, убитой в Одесской области, разыскали.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции. Его нашли днем в воскресенье, 3 ноября.

Копы уточнили, что 15-летний парень скрывался у своих знакомых. Его доставили в отдел полиции, с ним проводят неотложные следственные действия.

Напомним, тело пропавшей 14-летней жительницы Суворовского района Одессы с признаками насильственной смерти обнаружили в посадке на территории Лиманского района. Ее поиски продолжались всю ночь.

По факту умышленного убийства несовершеннолетней начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Место, где было найдено тело Дарьи Дробот Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Одесской области произошло подобное убийство. 11-летная Даша Лукьяненко пропала. На ее поиски немедленно отправили полицию.

Правоохранители извлекли голое тело ребенка из выгребной ямы. Видео обыска из дома обнародовали позже. Позже был задержан подозреваемый в убийстве.

Во время допроса парень сознался в содеянном. Николай Тарасов рассказал, что затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и выбросил тело в выгребную яму.

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