В Одессе напали на самого известного украинского учителя: что произошло

В Одессе ограбили известного учителя физики и видеоблогера Павла Андреевича Виктора.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, на 64-летнего мужчину под железнодорожным мостом напали три человека. Они толкнули его и отобрали велосипед.

"Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение с телесными повреждениями, полученными в результате падения с велосипеда. Полицейским о происшествии сообщили врачи. По данному факту Хмельницким отделом полиции начато уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). В настоящее время принимаются меры по установлению личностей злоумышленников и их задержанию", – сказано в сообщении.

Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Сергей Колебошин уточнил на своей странице в Facebook, что Павел Виктор находится в Еврейской больнице, в травматологии.

Павел Виктор Маяк

"Состояние - нормальное (насколько оно может быть нормальным в такой ситуации), бодр, отчасти весел, как всегда ироничен и философски настроен", – рассказал он.

По словам Колебошина, на учителя напали вечером, 25 октября, когда он возвращался домой. При падении Виктор получил перелом шейки бедра, а злоумышленники скрылись.

"Павла Андреевича готовят к операции. Прогнозы - нормальные. В любом случае, травма, увы, нерядовая, период восстановления займет не один месяц. Ситуация на постоянном контроле, мы все находимся в контакте и с врачами, и с семьей П.А. Он обеспечен всем необходимым с медицинской и бытовой точек зрения. Павел Андреевич передает всем привет и слова благодарности за поддержку от огромного количества людей", – подчеркнул он.

По данным издания "Страна", 64-летнего учителя знают не только в Украине. Он преподает в Ришельевском лицее в Одессе. В 2009 году - получил звание "Учитель года".

Павел Андреевич стал известным благодаря урокам по физике, которые опубликованы в YouTube. При чем мужчина отказался монетизировать свой канал, несмотря на то, что на него подписаны почти 144 тысяч пользователей.

Так, Виктор опубликовал курс уроков на все темы углубленной программы 9-11 классов от "Механики" до "Физики ядра". Он начал этим заниматься три года назад, когда ученики не могли присутствовать на занятиях. В лицее и родители и дети поддержали идею. В результате получился целый онлайн курс, который активно используют русскоязычные школьники.

Учитель объясняет темы и наглядно показывает действия законов физики на практике. Ему часто задают вопросы в комментариях, на что он подробно отвечает. Успех его видеоуроков подтолкнул лицей, в котором он работает, к созданию каналов с лекциями по другим предметам.

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