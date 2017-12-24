В общежитии Запорожья произошел взрыв: есть жертвы

В Днепровском районе города Запорожья вследствие взрыва гранаты в общежитии погибли два человека.

Об этом рассказала начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик, пишет УНН.

По предварительным данным, полиция заметила выбитое окно в общежитии, однако чтобы попасть внутрь помещения для выяснения обстоятельств пришлось вызывать представителей ГосЧС, так как двери в комнату были заблокированы.

В помещении полицейские обнаружили тело женщины, которая погибла на месте в результате взрыва, предварительно — боевой гранаты, и мужчину, который еще дышал. Пострадавшего транспортировали в больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Гранату взорвал ранее судимый за хранение оружия (статья 263 УК) потерпевший, который в 2011 году уже стрелял в погибшую женщину, сказали в Нацполиции.

Как писал "Обозреватель", под Николаевом полиция застрелила мужчину, взорвавшего гранату.