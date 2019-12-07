В Николаеве таксисты перекрыли дорогу после кровавого ДТП: опубликованы фото

В Николаеве вечером в субботу, 7 декабря, несколько десятков автомобилей такси заблокировали движение по мосту через Южный Буг (Варваровскому).

Это произошло из-за смертельного ДТП с 21-летний водителем Lexus. В аварии погиб 36-летний таксист Daewoo Lanos и его пассажир, передает местное издание "Новости N" (чтобы посмотреть видео с места скандальной аварии, поскролльте страницу вниз).

Таксисты поставили свои машины поперек проезжей части как со стороны ул. Большой Морской, так и со стороны Варваровки. Таким образом мост полностью перекрыли, с обеих сторон начала накапливаться автомобильная пробка.

К месту происшествия были направлены силы полицейского спецназа. Уточняется, что автомобили оперативных служб, скорой помощи и рейсовые автобусы с пассажирами протестующие пропускают.

Фото с места инцидента Новости N

Возмущение николаевских таксистов было вызвано, в частности, тем, что водитель Lexus не был взят под стражу сразу после аварии.

В настоящее время последний задержан в порядке ст. 208 УПК. Таксисты уверены, что таким протестом они смогут добиться справедливости в этом деле.

Фото с места инцидента Новости N

Фото с места инцидента Новости N

Фото с места инцидента Новости N

Фото с места инцидента Новости N

Фото с места инцидента Новости N

Фото с места инцидента Новости N

Авария с такси в Николаеве Новости N

Авария с такси в Николаеве Новости N

Авария с такси в Николаеве Новости N

Авария с такси в Николаеве Новости N

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве произошло жесткое ДТП с 5 авто. Авария случилась в Оболонском районе на улице Богатырской.

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