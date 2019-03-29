В Николаеве бешеная собака искусала восемь человек

В Николаеве больная бешенством собака покусала восемь жителей города.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N". Инцидент произошел у пересечения проспекта Мира и улицы Васляева. Отмечается, что пять человек подверглись нападению, а еще трем людям удалось отбиться от пса.

О результатах экспертизы, которая подтвердила болезнь животного, рассказал директор коммунального предприятия "Центр защиты животных" Александр Голобродский. При этом, он заявил о восьми пострадавших.

"К сожалению, у собаки было бешенство. Сейчас у меня на руках заключение. На данный момент я нахожусь в городской ветеринарной клинике и мы будем решать, что делать дальше. Нам удалось установить, что это собака минимум укусила восемь человек. Помимо этого её видели на территории "Николаевводоканала", офтальмологической больнице и онкобольнице, где она вступала в драку с местными собаками, которые также были покусаны. Их уже отловили", – сообщил Голобродский.

Отмечается, что все пятеро пострадавших уже обратились за медицинской помощью.

Иллюстрация 49000.com.ua

"У тех, кто обратился за помощью, обнаружены поверхностные раны. Была проведена санитарная обработка, специфическая терапия и предоставлены показания для вакцинации. Три человека отказались от пребывания в медицинском учреждении. Они проинформированы об опасности. Информация о них передана по месту регистрации или врачу, с которым подписана декларация, — поделился в комментарии "Фактам" главный врач николаевской больницы скорой помощи Александр Демьянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве рассказали, что делать, если укусила собака.

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