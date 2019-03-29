|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В Николаеве бешеная собака искусала восемь человек

Читать материал на украинском

В Николаеве больная бешенством собака покусала восемь жителей города.

Об этом сообщает местное издание "Новости-N". Инцидент произошел у пересечения проспекта Мира и улицы Васляева. Отмечается, что пять человек подверглись нападению, а еще трем людям удалось отбиться от пса.

О результатах экспертизы, которая подтвердила болезнь животного, рассказал директор коммунального предприятия "Центр защиты животных" Александр Голобродский. При этом, он заявил о восьми пострадавших.

Новости
В России стая бродячих собак искусала ребенка: опубликованы страшные кадры
В Николаеве бешеная собака искусала восемь человек

"К сожалению, у собаки было бешенство. Сейчас у меня на руках заключение. На данный момент я нахожусь в городской ветеринарной клинике и мы будем решать, что делать дальше. Нам удалось установить, что это собака минимум укусила восемь человек. Помимо этого её видели на территории "Николаевводоканала", офтальмологической больнице и онкобольнице, где она вступала в драку с местными собаками, которые также были покусаны. Их уже отловили", – сообщил Голобродский.

Отмечается, что все пятеро пострадавших уже обратились за медицинской помощью.

Иллюстрация

Иллюстрация

49000.com.ua

"У тех, кто обратился за помощью, обнаружены поверхностные раны. Была проведена санитарная обработка, специфическая терапия и предоставлены показания для вакцинации. Три человека отказались от пребывания в медицинском учреждении. Они проинформированы об опасности. Информация о них передана по месту регистрации или врачу, с которым подписана декларация, — поделился в комментарии "Фактам" главный врач николаевской больницы скорой помощи Александр Демьянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве рассказали, что делать, если укусила собака.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
УкраинаНиколаев
Тег
покусала собака
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Так свидомитов скорее всего искусала а это не человеки. Собачка то знает что делает. Хороший пёсик.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Собаку укусил Кацап - и уже бешеная собака покусала людей!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения