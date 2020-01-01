Ехал по встречке: в Николаеве автомобилисты устроили расправу над пьяным водителем

В Николаеве автомобилисты устроили "расправу" над нетрезвым водителем, который выехал на встречную полосу и заблокировал движение.

Это произошло рано утром 1 января на проспекте Центральном, передает Nikolaev24 (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Водитель автомобиля ВАЗ начал ехать по односторонней полосе движения "против течения", из-за чего транспорт не мог проехать в сторону улицы Садовой. В районе пересечения с улицей Московской его автомобиль остановили другие водители.

Скрин видео

Между сторонами разгорелся конфликт. Свидетели нарушения ПДД успели "потолкать" виновника за его поведения. На место происшествия вызвали патрульную полицию, которая спасла мужчину от расправы разъяренных автомобилистов.

Как добавили в полиции, выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные проверили его на алкостестере "Драгер", который показал 1,24 промилле паров алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

На нарушителя был составлен административный протокол по статье 130 КУпАП Украины.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 31 декабря на улице Калиновой автомобиль Opel сбил мужчину. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Удар был такой силы, что пешеход потерял сознание и перестал дышать.

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