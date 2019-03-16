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В Николаеве в очереди в McDonald's произошла стрельба: есть раненый

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Вечером 15 марта в Николаеве из-за конфликта в очереди в ресторан быстрого питания McDonald's произошла стрельба.

По информации пресс-службы Национальной полиции в Николаевской области, в ходе инцидента пострадал один человек. Стрельба произошла вечером у 19:00 вблизи McDonald's по улице Адмирала Макарова.

Правоохранители приехали и выяснили, что ссора возникла между 38-летним водителем Ford и 35-летним пассажиром Dewoo Lanos, которые стояли в очереди на McDrive, на почве "внезапно возникших неприязненных отношений".

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Один из николаевцев выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия, ранив его в грудь. Раненый мужчина госпитализирован, а другой участник происшествия доставлен в отделение полиции, где дает показания.

В Николаеве в очереди в McDonald's произошла стрельба: есть раненый

Оружие изъято для направления на экспертное исследование. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта в Киеве неизвестные застрелили водителя элитного авто Mercedes. Им оказался 59-летний Сергей Киселев — крупный предприниматель и свидетель в деле "бриллиантовых прокуроров".

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Тема
Криминал
Место
УкраинаНиколаев
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Файбер Моня
Файбер Моня
Это только начало, скоро вместо пневматических пистолетов пойдут в ход гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты..
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