В МВД передали материалы о возможной слежке за чиновниками США в Украине

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил о фактах возможной слежки в Украине за должностными лицами США.

Соответствующие данные он вместе со своим адвокатом Татьяной Костиной передали главе Министерства внутренних дел Арсенe Аваковe. Их встреча по этому вопросу состоялась 3 марта, сообщает пресс-служба МВД .

"Мы будете действовать исключительно в правовом поле, совместно с соответствующими правоохранительными органам США, обеспечивая невмешательство во внутриполитические процессы в этой стране", – цитирует ведомство слова министра.

Все предоставленные Дубинским данные были приобщены к материалам уже открытого уголовного производства. Хотя о каких именно американских госслужащих говорится, в МВД не сообщают.

Отмечается, что Нацполиция ранее открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер) УК Украины. Санкция соответствующей статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В ведомстве добавили, что ход расследования этого дела находится на контроле у руководства ведомства. А также подчеркнули, что будут реагировать на любые нарушения прав человека. Это касается как обычных граждан США, так и должностных лиц американских государственных органов и дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, партнеры личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани устроили круглосуточное наблюдение за бывшим американским послом в Украине Мари Йованович.

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