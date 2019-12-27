В Мукачево битами избили посетителей кафе: бойня попала на видео

В городе Мукачево Закарпатской области группа парней забежала в кафе и избила посетителей битами.

Происшествие в кафе "Верония" зафиксировала камера видеонаблюдения. Об этом сообщает местный сайт Mukachevo.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно на записи, пятеро молодых парней в черной одежде зашли в заведение и напали на других парней, которые сидели за разными столиками.

В Мукачево битами избили посетителей кафе Скриншот из видео

В Мукачевском отделении полиции отметили, что никаких заявления по поводу этого случая к ним не поступало. В больницы города с травмами также никто не обращался.

Правоохранители начали проводить проверку.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в воинской части под Одессой зверски избили женщину. На происшествие отреагировал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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