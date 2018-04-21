В Москве окончательно уничтожили украинскую библиотеку

В Москве завершили уничтожение Библиотеки украинской литературы.

Как передает 21 апреля УНИАН, на этой неделе из здания, где ранее находилась библиотека, исчезла вывеска.

Когда именно сняли вывеску, не понятно, но, по словам бывших сотрудников, еще неделю назад на доме по адресу Трифоновская, 61 была надпись: "Библиотека украинской литературы". Кроме того, оказался заблокирован сайт библиотеки. При попытке зайти на сайт по адресу mosbul.ru появляется надпись: "Извините, но в данный момент сайт закрыт на реконструкцию".

УНИАН

По данным агентства, здание библиотеки передано Департаменту спорта российской столицы, где будет размещен Центр развития туризма Москвы.

В то же время адвокат Иван Павлов, который представляет интересы бывшего директора библиотеки Натальи Шариной, сообщил, что 24 апреля Мосгорсуд в 15.00 продолжит рассматривать апелляцию защиты на приговор Шариной, обвиняемой в растрате денег и распространении экстремистской литературы. На следующем заседании ожидается выступление государственного обвинителя и самой экс-директора.

Де-факто библиотека прекратила свою работу еще год назад и оставалась только вывеска. Часть фондов учреждения было отправлено в Библиотеку иностранной литературы, часть выбросили.

Как сообщил один из сотрудников библиотеки, после репрессий против библиотеки, осуждения Шариной, розыска следователями читателей за интерес к "экстремистской" и "националистической" литературе в читальные залы перестали заходить посетители. Последних двух библиотекарей уволили 1 марта этого года.

Напомним, в октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски. Затем ее директор Наталья Шарина была задержана. У нее изъяли 150 книг и брошюр. Поводом для возбуждения дела стало якобы распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано российским судом экстремистским.

5 июня Мещанский суд Москвы приговорил Шарину к четырем годам условно.