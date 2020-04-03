Ракете 35 лет: в Минобороны назвали причину падения снаряда во двор на Львовщине

Наиболее вероятной причиной падения артиллерийского снаряда во двор частного дома во Львовской области является его техническая неисправность.

Министр обороны Украины Андрей Таран пояснил, что ракета была изготовлена еще 1985 году, то есть ей 35 лет, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Таран отметил, что инцидент произошел во время плановых мероприятий по подготовке запуска зенитных управляемых ракет.

По предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной инцидента стала техническая неисправность ракеты.

"Я принял решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, артиллерийский снаряд упал на территории частного домовладения. Инцидент произошел около 17:00 2 апреля в селе Верещица Яворивского района Львовской области, которое расположено возле военного полигона.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!